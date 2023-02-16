Перечень расширен: кому из украинцев разрешили выезд за границу в 2023 году

Изменения касаются, как мужчин так и женщин

С началом полномасштабного российского вторжения в Украине действует военное положение во время, которого многим категориям наших граждан запрещен выезд за границу, в частности, это касается и представителей органов государственной власти. Однако, очередным решением правительства были расширены категории женщин и мужчин, среди определенной категории, которые могут выехать за границу на время военного положения в Украине.

Как пишет "LIGA ZAKON" расширены категории женщин и мужчин — госслужащих, которые могут выехать за границу на время военного положения.

Речь идет о правительственном постановлении от 10 февраля 2023 года № 119. Документом внесены изменения в пункт 2-14 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных правительственным постановлением от 27 января 1995 г. № 57 (с изменениями, внесенными постановлением Кабмина от 27 января 2023 г. № 69).

Государственная пограничная служба указала, что пропуск через государственную границу женщины, в том числе той, которая является усыновителем, опекуном, попечителем, одной из приемных родителей или одной из родителей-воспитателей, которая имеет или воспитывает ребенка или нескольких в возрасте до 18 лет, с целью посещения ребенка за рубежом или сопровождения, осуществляется уполномоченными лицами Госпогранслужбы при наличии соответствующих подтверждающих документов. В частности — паспортный документ для выезда за границу, свидетельство о рождении ребенка, а также документы, подтверждающие нахождение ребенка за рубежом.

Так же это касается и мужчины, являющегося одиноким отцом, одиноким усыновителем или опекуном, попечителем, приемным отцом или отцом-воспитателем, при условии, что он не находится в браке и самостоятельно воспитывает и содержит ребенка без участия матери, из числа указанных в этом пункте лиц, имеющих или воспитывающих ребенка или нескольких в возрасте до 18 лет.

Для мужчин дополнительно к документам, указанным для женщин для выезда к детям, должны быть документы, подтверждающие статус одинокого отца, воспитание и содержание ребенка отцом самостоятельно.

Напомним, ранее мы писали о том, какие категории граждан могут покидать Украину.

Также мы сообщали о том, что пограничники назвали категорию мужчин, которая может уехать из Украины.