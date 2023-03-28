Спасение жизни или забота о детях: украинцы назвали причины выезда за границу (опрос)

Потеря жилья стала причиной выезда для трети украинцев

Более половины украинцев, которые в начале полномасштабной войны с россией были вынуждены выехать за границу, сделали это из-за опасности для жизни и здоровья своего и членов семьи.

Об этом говорится в опросе Украинского института будущего. Согласно опросу, основными причинами выезда ближайших родственников и друзей/знакомых опрошенных лиц являются:

отсутствие ощущения безопасности в Украине – 58%;

забота о детях, их будущем – 58%;

повышенный уровень опасности (постоянные обстрелы, угроза оккупации) – 57%;

потеря работы, доходов — 32%;

потеря жилья и спасение своей жизни – 20%;

родственники или друзья позвали к себе – 11%;

потеря жилья на неоккупированных территориях — 9%;

другое – 2%.

*На вопросы отвечали только те, кто имеет родственников/друзей/знакомых, ухавших из Украины после 24 февраля 2022 года. Сумма ответов не равна 100%, ведь респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Напомним, ранее сайт "Телеграф" опубликовал опрос о том, что разделит украинцев после Победы. Люди поделятся на тех, кто уезжал из Украины, и оставшихся, а также тех, кто воевал на фронте, и тех, кто не мобилизовался.