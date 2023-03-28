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Спасение жизни или забота о детях: украинцы назвали причины выезда за границу (опрос)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Сотни тысяч украинцев потеряли жилье, но остались на Родине Новость обновлена 28 марта 2023, 14:13
Сотни тысяч украинцев потеряли жилье, но остались на Родине. Фото freepik.com

Потеря жилья стала причиной выезда для трети украинцев

Более половины украинцев, которые в начале полномасштабной войны с россией были вынуждены выехать за границу, сделали это из-за опасности для жизни и здоровья своего и членов семьи.

Об этом говорится в опросе Украинского института будущего. Согласно опросу, основными причинами выезда ближайших родственников и друзей/знакомых опрошенных лиц являются:

  • отсутствие ощущения безопасности в Украине – 58%;
  • забота о детях, их будущем – 58%;
  • повышенный уровень опасности (постоянные обстрелы, угроза оккупации) – 57%;
  • потеря работы, доходов — 32%;
  • потеря жилья и спасение своей жизни – 20%;
  • родственники или друзья позвали к себе – 11%;
  • потеря жилья на неоккупированных территориях — 9%;
  • другое – 2%.

*На вопросы отвечали только те, кто имеет родственников/друзей/знакомых, ухавших из Украины после 24 февраля 2022 года. Сумма ответов не равна 100%, ведь респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Напомним, ранее сайт "Телеграф" опубликовал опрос о том, что разделит украинцев после Победы. Люди поделятся на тех, кто уезжал из Украины, и оставшихся, а также тех, кто воевал на фронте, и тех, кто не мобилизовался.

Материал опубликован на украинском языке — читать на языке оригинала
Теги:
#Беженцы #Опрос #Социология #Выезд за границу #Выезд из Украины