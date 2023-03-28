Война объединила нас, но...: социолог объяснил, что разделит украинцев после Победы

"Раскол" между украинцами действительно возможен

Единственным возможным разделением в условиях войны для украинцев является разделение на "свой \чужой". То есть ты защищаешь свою Родину от врага, борясь за свое будущее в этом государстве, или выступаешь против Украины, потому что тебе безразлично. Все остальные разделы сейчас неактуальны, но по завершению полномасштабной войны ситуация может частично измениться.

Об этом в интервью для "Телеграфа" рассказал директор социологического агентства "Рейтинг" Алексей Антипович, отвечая на вопрос о вероятном снижении у украинцев желания быть едиными

"А снизилась ли у нас военная угроза? Нет. А наша объединенность была продиктована внешним врагом. Он нигде не исчез, поэтому и объединенность тоже. Единственное возможное разделение в условиях войны — на свой/чужой: ты защищаешь Украину или ты против Украины, ты за свое будущее в этом государстве или тебе безразлично к этому. Все остальные разделы сейчас неактуальны, потому что стоит вопрос выживания государства и существования украинства. Вопрос разобщенности появится после победы", — пояснил он, отметив, что, если бы Украина не стояла одной линией противника, то она просто упала бы как государство, и как фронт.

По мнению Антиповича по завершению войны политические ссоры могут возобновиться и люди поделятся на тех, кто выезжал из Украины и оставшихся, а также тех, кто воевал на фронте и тех, кто не мобилизовался. Чувство справедливости будет изменено. И именно это и станет линиями разделения среди украинцев, однако, точно не раскола.

По его словам, пока этого не произошло, всем еще следует осознать, какой будет победа Украины, и чем вообще для всех нас является эта победа.

"Победа это что? Это возврат всех территорий. Да. Но победа — это также единение общества, общий вектор, общие новые ценности", — добавил он.

Что касается украинцев, которые с началом полномасштабного вторжения выехали в другие страны, то, по мнению эксперта, они до сих пор остаются теми же украинцами и распределения на "свой\чужой" здесь быть не должно.

Антипович отметил, что беженцы просто имеют более низкий болевой порог, именно поэтому они и скрылись. Уехали, потому что гораздо больше боялись войны, чем оставшиеся.

"Разделение, разница между выехавшими и оставшимися – это, скорее, о вопросах адаптивности. Украинец, проживший более года в войне, пережил ужасы наступления и оккупации на определенных территориях, потери, отсутствие света, переживания, как не замерзнуть. Оставшийся внутри государства Украинец адаптирован к условиям войны. И он легче относится к тревогам, экономическим трудностям", — пояснил социолог.

Также он добавил, что за границей новости сейчас воспринимают более тревожно, поэтому выехавшие граждане менее адаптированы. Довольно часто они возвращаются в Украину и уже через 2-3 недели едут обратно. Это происходит не потому, что они сильно боятся за свою жизнь, а, скорее, из-за того, что там спокойнее.

В качестве примера Антипович привел прошлогодний опрос, проведенный в Польше. Согласно его результатам, 8-9% респондентов сказали, что они точно не вернутся в Украину. В феврале-марте текущего года подобный опрос провели снова и почти столько же, 10%, ответили, что они точно не приедут обратно.

"… Но на практике будет больше. Потому что есть фактор устроенности, хорошие условия для детей, а мы с вами записываем это интервью во время тревоги и именно сейчас все дети украинских школ находятся в укрытии. Поэтому возникнет фактор того, хочет ли сам ребенок возвращаться. Линии разделения будут и среди тех, кто вернется сюда, и среди тех, кто был здесь. Например, поиск работы. Треть людей, которые имели работу до войны, до сих пор не работают. И эта треть безработных будет претендовать на рабочие места, в первую очередь", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Украины Владимир Зеленский публично озвучил отношение всех украинцев к российскому диктатору Владимиру Путину и всем россиянам в целом.