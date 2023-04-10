Россиян и белорусов допускают на Олимпиаду: что об этом думают украинцы

Вместо того, чтобы добиваться недопуска россиян и белорусов на соревнования — НОК Украины ограничивает своих спортсменов

Намерение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе негативно воспринимают две трети украинцев, и более половины — поддерживают решение Национального олимпийского комитета (НОК) о бойкоте Олимпиады в случае участия в ней спортсменов из стран-агрессоров.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.

Положительно к решению МОК о нейтральном статусе россиян и белорусов относятся 4,4% респондентов; скорее положительно – 3,9%; скорее отрицательно — 16,5%; отрицательно — 68,4%; затруднились с ответом — 6,9%.

На вопрос анкеты "Поддерживаете ли вы решение НОК Украины бойкотировать Олимпиаду в случае допуска туда россиян и белорусов?" голоса разделились следующим образом:

однозначно да — 53% (февраль 2023 — 64,0%)

скорее да — 18% (12,7%)

скорее нет — 10,0% (7,9%)

однозначно нет — 10,0% (7,7%)

затруднились с ответом — 9,0% (7,7%)

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 8 апреля. теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

Напомним, МОК в январе 2023 года заявил, что рассмотрит возможность выступления российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях при соблюдении атлетами некоторых правил. В ответ НОК пригрозил бойкотом Олимпиады, если туда допустят представителей стран-агрессоров. Примечательно, что поводом для смягчения санкций в отношении российских атлетов стали теннисные матчи представителей россии с украинцами.