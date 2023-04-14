Українцям офіційно заборонили змагатися з росіянами та білорусами: Беленюк показав указ

Скандальний указ опублікував нардеп Беленюк

Як і передбачалося, уряд України ухвалив рішення про заборону нашим спортсменам виступати на міжнародних турнірах, де будуть представлені атлети з рф або Білорусі.

Відповідний указ показав народний депутат, олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби Жан Беленюк на своєму telegram-каналі.

Згідно з ним, українські спортивні федерації зобов’язані моніторити участь росіян та білорусів у міжнародних змаганнях та інформувати про це Міністерство молоді та спорту.

Українським збірним забороняється брати участь у подібних змаганнях, а у разі допуску росіян та білорусів на змагання українські делегації мають бути відкликані.

Таким чином збірна України з футболу ризикує знятися з кваліфікації на чемпіонат Європи-2024, адже на груповому етапі відбору виступає збірна Білорусі.

Напередодні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити російських та білоруських атлетів до міжнародних змагань під нейтральним статусом при виконанні ними деяких умов. Нагадаємо, проти бойкоту змагань за участю представників країн-агресорів виступила Федерація тенісу України, а також найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна.