"Відморозив голову": у мережі посміялися з російського чемпіона, який заявив про свою винятковість

В Інтернеті знайшли, що відповісти спортсмену

Триразовий олімпійський чемпіон, російський лижник Олександр Большунов, який нещодавно втратив прапор рф на фініші гонки, підкреслив свою винятковість, через що тут же був висміяний у мережі.

Большунов в інтерв’ю sports.ru, говорячи про свою дружину Анну, розповів, що олімпійські чемпіони — не такі, як усі, і з ними треба говорити по-особливому.

- Навряд чи помилюся, якщо скажу, що у твоїх трьох золотих медалях Олімпіади величезна заслуга Ані.

- Звичайно. Олімпійські чемпіони – це особистості. Важко пояснити, але спортсмени, які здатні виграти Олімпіаду, трохи інші. Не такі як всі. Ось навіть щоб спілкуватися зі мною, потрібен особливий підхід. І Аня – та людина, яка його знайшла. Її внесок неоціненний. Вона завжди старається, підтримує. І сім’я для мене зараз – це головне, – заявив Большунов.

У мережі висміяли слова Большунова, а один із користувачів вважає, що російський лижник просто "відморозив голову" перед інтерв’ю.

У мережі висміяли Олександра Большунова

Раніше Большунов назвав чемпіонат світу з лижних перегонів "брудним", адже росіян туди не допустили через повномасштабне вторгнення рф в Україну. До речі, Олександр ходив на мітинг президента росії володимира путіна у 2022 році. Через це від нього відмовився спонсор.