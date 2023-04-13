"Отморозил голову": в сети посмеялись над российским чемпионом, заявившем о своей исключительности

В Интернете нашли, что ответить спортсмену

Трехкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов, который недавно потерял флаг рф на финише гонки, подчеркнул свою исключительность, из-за чего тут же был высмеян в сети.

Большунов в интервью sports.ru, говоря о своей жене Анне, рассказал, что олимпийские чемпионы — не такие, как все, и с ними нужно говорить по-особенному.

– Вряд ли ошибусь, если скажу, что в твоих трех золотых медалях Олимпиады огромная заслуга Ани.

– Конечно. Олимпийские чемпионы – это личности. Сложно объяснить, но спортсмены, способные выиграть Олимпиаду, немного другие. Не такие, как все. Вот даже, чтобы общаться со мной, нужен особый подход. И Аня – тот человек, который его нашла. Ее вклад неоценим. Она всегда старается, поддерживает. И семья для меня сейчас – это главное, — заявил Большунов.

В сети высмеяли слова Большунова, а один из пользователей считает, что российский лыжник попросту "отморозил голову" перед интервью.

В сети высмеяли Александра Большунова

Ранее Большунов назвал чемпионат мира по лыжным гонкам "грязным", ведь россиян туда не допустили из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. К слову, Александр ходил на митинг президента рф владимира путина в 2022 году. Из-за этого от него отказался спонсор.