Українські біатлоністки влаштували сафарі на окупантів: у росії паніка (відео)

У рф заявили, що колишні спортсменки зараз працюють снайперками на фронті

Колишні українські біатлоністки-снайперки успішно воюють на Херсонщині за підтримки ЗСУ. Раніше французький біатлоніст виступив на підтримку російських колег, яких усунули від міжнародних стартів.

Про це повідомило прокремлівське видання РИА Новости. Один з окупантів на камеру розповів, що як мінімум дві колишні біатлоністки влаштовують "сафарі-шоу" на них на Херсонщині. Це стало відомо завдяки радіоперехопленню.

"Біатлонний склад" здійснює так зване "сафарі-шоу". Групи снайперок приїжджають за підтримки ЗСУ, вони готують їм позиції, так звані лежанки, і вони відпрацьовують.

Як нам відомо, (зараз на рубежі) їх дві та плюс ще один снайпер ЗСУ. За інформацією, отриманою в результаті радіоперехоплення, нам стало відомо, що це команда колишніх біатлоністок", – заявив окупант.

Нагадаємо, у боях за Харків загинув український біатлоніст Євген Малишев.

Раніше повідомлялося, що у збірної росії з біатлону відібрали медалі Олімпійських ігор у Сочі. Після дискваліфікації росіянок "бронза" Олімпіади-2014 дісталася команді Чехії.