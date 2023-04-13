Украинские биатлонистки устроили сафари на оккупантов: в россии паника (видео)

В рф заявили, что бывшие спортсменки сейчас работают снайпершами на фронте

Бывшие украинские биатлонистки-снайперши успешно воюют на Херсонщине при поддержке ВСУ. Ранее французский биатлонист выступил в поддержку российских коллег, которых отстранили от международных стартов.

Об этом сообщило прокремлевское издание РИА Новости. Один из оккупантов на камеру рассказал, что как минимум две бывшие биатлонистки устраивают "сафари-шоу" на них на Херсонщине. Это стало известно благодаря радиоперехвату.

"Биатлонный состав" осуществляет так называемое "сафари-шоу". Группы снайперш приезжают при поддержке ВСУ, они готовят им позиции, так называемые "лежанки", и они отрабатывают.

Как нам известно, (сейчас на рубеже) их две и плюс еще один снайпер ВСУ. По информации, полученной в результате радиоперехвата, нам стало известно, что это команда бывших биатлонисток", – заявил оккупант.

Напомним, в боях за Харьков погиб украинский биатлонист Евгений Малышев.

Ранее сообщалось, что у сборной россии по биатлону отобрали медали Олимпийских игр в Сочи. После дисквалификации россиянок "бронза" Олимпиады-2014 досталась команде Чехии.