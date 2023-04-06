"Они расстроены": Французский биатлонист выступил в поддержку россиян

Спортсмен хочет видеть россиян и белорусов на Играх в Париже

Французский биатлонист Эмильен Жаклен выступил за допуск россиян к международным соревнованиям. Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с подобной инициативой.

Соответствующий комментарий Жаклена доступен на сайте lequipe. Француз считает, что российские биатлонисты не имеют никакого отношения к войне в Украине, хотя многие российские биатлонисты являются действующими военнослужащими.

"Я общался с некоторыми российскими спортсменами и знаю, что ситуация их очень расстраивает. Они не имеют никакого отношения к конфликту.

В спортивном плане мне не хватает россиян и белорусов на Кубке мира. Без этих двух сборных остается неприятное послевкусие.

Спорт стремится содействовать миру и сближению народов. Так что в этом контексте я бы счел правильным вернуть их к Олимпиаде-2024 в Париже.

Это показало бы, что спортивный мир сплочен – что он нужен как раз для этих целей и и что мы выше конфликтов.

В этом как раз и есть ценности олимпизма, и это было бы прекрасным импульсом миру", – сказал четырехкратный чемпион мира по биатлону.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения рф прославленные французские биатлонисты Мартен и Симон Фуркад заступились за российских спортсменов, которых отстранили от соревнований. Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный жестко "прошелся" по братьям. Позднее Симон и Мартен уточнили свою позицию. К слову, в россии Фуркаду даже предложили российское гражданство.

В феврале 2023 года Мартен вновь заявил о необходимости допуска россиян на международные соревнования.