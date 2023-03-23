"Не стыдно в зеркало смотреть?" Советский чемпион стал посмешищем в сети

Прославленный биатлонист стал настоящим рупором кремлевской пропаганды

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался об отстранении сборной рф в хоккее. Накануне Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение продлить отстранение сборных россии и Беларуси на сезон-2023/24. Таким образом, эти команды пропустят чемпионат мира-2024 в Чехии.

Комментарий Тихонова доступен на "РБ Спорт". Бывший биатлонист считает, что только победа россии на войне вернет российских спортсменов в международный спорт.

"Те, кто принял такое решение, это б*лваны. Я больше их никак не называю. Так и напишите: "Тихонов сказал, что вы б*лваны". Как только победой закончится спецоперация, тогда нас вернут и допустят до всего", – сказал Тихонов.

В сети лишь посмеялись над словами советского чемпиона. Один из пользователей спросил у Тихонова, не стыдно ли ему смотреть в зеркало, ведь биатлонист скатился из прославленного спортсмена в маразматика.

Напомним, глава Федерации лыжных гонок россии (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка в лыжном спорте Елена Вяльбе спустя год полномасштабного вторжения рф в Украину цинично заявила, что никто ни с кем не воюет.

Ранее Тихонов назвал Францию "помойкой" из-за позиции властей Парижа касательно допуска россиян на Олимпиаду-2024. До этого бывший биатлонист оскорбил украинцев из-за потенциального бойкота Игр-2024.