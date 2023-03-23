"Не соромно у дзеркало дивитися?" Радянський чемпіон став посміховиськом у мережі

Уславлений біатлоніст став справжнім рупором кремлівської пропаганди

Чотириразовий олімпійський чемпіон Олександр Тихонов висловився про усунення збірної рф в хокеї. Напередодні Міжнародна федерація хокею (IIHF) ухвалила рішення продовжити усунення збірних росії та Білорусі на сезон-2023/24. Таким чином, ці команди пропустять чемпіонат світу-2024 у Чехії.

Коментар Тихонова доступний на "РБ Спорт". Колишній біатлоніст вважає, що лише перемога росії на війні поверне російських спортсменів у міжнародний спорт.

"Ті, хто прийняв таке рішення, це й*лопи. Я більше їх ніяк не називаю. Так і напишіть: "Тихонов сказав, що ви й*лопи". Як тільки перемогою закінчиться спецоперація, тоді нас повернуть і допустять до всього", — сказав Тихонов.

У мережі лише посміялися зі слів радянського чемпіона. Один із користувачів запитав у Тихонова, чи не соромно йому дивитися в дзеркало, адже біатлоніст скотився з уславленого спортсмена до маразматика.

Нагадаємо, глава Федерації лижних гонок росії (ФЛГР), триразова олімпійська чемпіонка у лижному спорті Олена Вяльбе через рік повномасштабного вторгнення рф в Україну цинічно заявила, що ніхто ні з ким не воює.

Раніше Тихонов назвав Францію "смітником" через позицію влади Парижа щодо допуску росіян на Олімпіаду-2024. До цього колишній біатлоніст образив українців через потенційний бойкот Ігор-2024.