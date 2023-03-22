Команди путіна та лукашенка залишилися без чемпіонату світу

Збірні рф та Білорусі пропустять черговий міжнародний хокейний сезон

Міжнародна федерація хокею (IIHF) ухвалила рішення продовжити усунення збірних росії та Білорусі на сезон-2023/24. Після початку повномасштабної війни IIHF вже продовжувала усунення цих команд від міжнародних турнірів на сезон 2022/23.

Про це повідомляє офіційний сайт IIHF. Це вже третє відсторонення країн-агресорів від міжнародних турнірів у хокеї на льоду. На своєму черговому засіданні Рада IIHF вирішила, що повернення росіян і білорусів до міжнародного хокею небезпечне.

Таким чином, росія та Білорусь не візьмуть участь у чемпіонаті світу у 2024 році у Чехії. Нагадаємо, національні збірні рф та РБ були відсторонені від турнірів IIHF 2022 та 2023 років після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Раніше повідомлялося, що у росії стався скандальний випадок на хокейному матчі. У лізі "Трудові Резерви" між московськими командами хокеїст ключкою побив суддю. Крім того, в рф швидка відмовилася везти травмованого хокеїста в лікарню, пославшись закінчення часу оплати.