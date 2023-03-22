Команды путина и лукашенко остались без чемпионата мира

Сборные россии и беларуси пропустят очередной международный хоккейный сезон

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение продлить отстранение сборных россии и Беларуси на сезон-2023/24. После начала полномасштабной войны IIHF уже продлевала отстранение этих команда от международных турниров на сезон 2022/23.

Об этом сообщает официальный сайт IIHF. Это уже третье отстранение стран-агрессоров от международных турниров в хоккее на льду. На своем очередном заседании Совет IIHF посчитал, что возвращение россиян и белорусов в международный хоккей небезопасно.

Таким образом, россия и Беларусь не примут участие в чемпионате мира в 2024 году в Чехии. Напомним, национальные сборные рф и РБ были отстранены от турниров IIHF 2022 и 2023 годов после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Ранее сообщалось, что в россии произошел скандальный случай на хоккейном матче. В лиге "Трудовые Резервы" между московскими командами хоккеист клюшкой избил судью. Кроме того в рф скорая отказалась везти травмированного хоккеиста в больницу, сославшись на закончившееся время оплаты.