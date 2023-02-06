Яромир Ягр побил вечный рекорд украинца: теперь он самый результативный игрок в истории

Чешский хоккеист забросил 1099 шайб в карьере

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр превзошел рекорд Уэйна Гретцки по голам в профессиональной карьере. 50-летний нападающий "Кладно" забросил шайбу и отметился результативной передачей в матче чемпионата Чехии против "Тршинеца" (4:5). Ранее хоккейные фанаты выбросили на лед около 67 тысяч мягких игрушек.

Как сообщает Isport.cz, этот гол стал 1099-м в карьере Ягра с учетом профессиональных лиг и матчей за сборную. Он опередил Уэйна Гретцки, который забросил 1098 шайб за карьеру.

Уэйн Гретцки, предки которого из Украины, забил 1016 голов в НХЛ, 56 шайб – в WHA, 26 голов – за сборную Канады.

Яромир Ягр забил 844 гола в НХЛ, 107 — в чемпионатах Чехословакии и Чехии, 93 гола – в Суперлиге и КХЛ, 47 голов – за сборную Чехии, 8 шайб – в Альпенлиге.

В расчет берутся голы в высших профессиональных лигах с учетом плей-офф, а также шайбы в рамках основных международных турниров.

Напомним, что с клубом НХЛ провел тренировку легендарный футбольный вратарь Петр Чех. После завершения футбольной карьеры он подписал контракт с хоккейной командой из Великобритании.

Ранее в россии отказались от друга путина, назвав хоккеиста американцем.