Чеський хокеїст закинув 1099 шайб у кар’єрі

Легендарний чеський хокеїст Яромир Ягр перевершив рекорд Уейна Гретцкі за голами у професійній кар’єрі. 50-річний нападник "Кладно" закинув шайбу і відзначився результативною передачею у матчі чемпіонату Чехії проти "Тршинця" (4:5). Раніше хокейні фанати викинули на лід близько 67 тисяч м’яких іграшок.

Як повідомляє Isport.cz, цей гол став 1099-м у кар’єрі Ягра з урахуванням професійних ліг та матчів за збірну. Він випередив Уейна Гретцкі, який закинув 1098 шайб за кар’єру.

Уейн Гретцкі, предки якого з України, забив 1016 голів у НХЛ, 56 шайб – у WHA, 26 голів – за збірну Канади.

Яромир Ягр забив 844 голи у НХЛ, 107 – у чемпіонатах Чехословаччини та Чехії, 93 голи – у Суперлізі та КХЛ, 47 голів – за збірну Чехії, 8 шайб – в Альпенлізі.

До уваги беруться голи у вищих професійних лігах з урахуванням плей-офф, а також шайби в рамках основних міжнародних турнірів.

Нагадаємо, що з клубом НХЛ провів тренування легендарний футбольний воротар Петро Чех. Після завершення футбольної кар’єри він підписав контракт із хокейною командою з Великобританії.

Раніше в росії відмовилися від друга путіна, назвавши хокеїста американцем.