Вболівальники підтримали щорічну благодійну акцію

В Американській хокейній лізі встановили новий світовий рекорд з викинутих на лід м’яких іграшок. Раніше ми писали, що хокеїсти провалилися під кригу під час матчу.

Щороку в АХЛ відбувається така благодійна акція. Усі зібрані іграшки йдуть у дитячі будинки та організації, які допомагають дітям із неблагополучних сімей.

У неділю клуб "Херші Беарс" удома програв "Бріджпорту" (0:2). За традицією, фанати починають кидати іграшки, коли господарі забивають гол. Але оскільки "Херші" не закинули жодної шайби, то перед фінальним свистком на лід полетіли плюшеві ведмеді. Адже "Беарс" — у перекладі означає ведмідь.

Вболівальники викинули на лід 67 309 іграшок – це новий світовий рекорд. Колишнє досягнення було встановлено рік тому – тоді фанати пожертвували 52 341 іграшку.

Нагадаємо, що з клубом НХЛ провів тренування легендарний футбольний воротар Петро Чех. Після завершення футбольної кар’єри він підписав контракт із хокейною командою із Великої Британії.

Раніше в росії відмовилися від друга путіна, назвавши хокеїста американцем.