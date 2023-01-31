Фанаты выбросили на лед 67 309 игрушек: почему это они сделали (видео)

Болельщики поддержали ежегодную благотворительную акцию

В Американской хоккейной лиге установили новый мировой рекорд по выброшенным на лед мягким игрушкам. Ранее мы писали, что хоккеисты провалились под лед во время матча.

Каждый год в АХЛ проходит подобная благотворительная акция. Все собранные игрушки идут в детские дома и организации, которые помогают детям из неблагополучных семей.

В воскресенье клуб "Херши Беарс" дома проиграл "Бриджпорту" (0:2). По традиции, фанаты начинают бросать игрушки, когда хозяева забивают гол. Но поскольку "Херши" не забросили ни одной шайбы, то перед самым финальным свистком на лед полетели плюшевые медведи. Ведь "Беарс" — в переводе значит медведь.

Болельщики выкинули на лед 67 309 игрушек – это новый мировой рекорд. Прежнее достижение было установлено год назад — тогда фанаты пожертвовали 52 341 игрушку.

Напомним, что с клубом НХЛ провел тренировку легендарный футбольный вратарь Петр Чех. После завершения футбольной карьеры он подписал контракт с хоккейной командой из Великобритании.

Ранее в россии отказались от друга путина, назвав хоккеиста американцем.