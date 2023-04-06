"Вони засмучені": Французький біатлоніст виступив на підтримку росіян

Спортсмен хоче бачити росіян та білорусів на Іграх у Парижі

Французький біатлоніст Емільєн Жаклен виступив за допуск росіян до міжнародних змагань. Напередодні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виступив із подібною ініціативою.

Відповідний коментар Жаклена доступний на сайті lequipe. Француз вважає, що російські біатлоністи не мають жодного відношення до війни в Україні, хоча багато російських біатлоністів є військовослужбовцями.

"Я спілкувався з деякими російськими спортсменами й знаю, що ситуація їх дуже засмучує. Вони не мають жодного відношення до конфлікту.

У спортивному плані мені не вистачає росіян та білорусів на Кубку світу. Без цих двох збірних залишається неприємний посмак.

Спорт прагне сприяти миру та зближенню народів. Так що в цьому контексті я вважав би правильним повернути їх до Олімпіади-2024 у Парижі.

Це показало б, що спортивний світ згуртований – що він потрібен якраз для цих цілей і що ми вищі за конфлікти.

У цьому якраз і є цінності олімпізму, і це було б чудовим імпульсом світу”, – сказав чотириразовий чемпіон світу з біатлону.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення рф уславлені французькі біатлоністи Мартен і Сімон Фуркад заступилися за російських спортсменів, яких усунули від змагань. Український біатлоніст Дмитро Підручний жорстко "пройшовся" по братам. Пізніше Сімон та Мартен уточнили свою позицію. До речі, у рф Фуркаду навіть запропонували російське громадянство.

У лютому 2023 Мартен знову заявив про необхідність допуску росіян на міжнародні змагання.