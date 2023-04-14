Украинцам официально запретили соревноваться с россиянами и белорусами: Беленюк показал указ

Скандальный указ опубликовал нардеп Беленюк

Как и предполагалось, правительство Украины приняло решение о запрете нашим спортсменам выступать на международных турнирах, где будут представлены атлеты из рф или Беларуси.

Соответствующий указ показал народный депутат, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк на своем telegram-канале.

Согласно ему, украинские спортивные федерации обязаны мониторить участие россиян и белорусов в международных соревнованиях и информировать об этом Министерство молодежи и спорта.

Украинским сборным запрещается участвовать в подобных соревнованиях. В случае допуска россиян и белорусов на соревнования украинские делегации должны быть отозваны.

Таким образом, сборная Украины по футболу рискует сняться с квалификации на чемпионат Европы-2024, ведь на групповом этапе отбора выступает сборная Беларуси.

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям под нейтральным статусом при выполнении ими некоторых условий. Напомним, против бойкота соревнований с участием представителей стран-агрессоров выступила Федерация тенниса Украины, а также лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина.