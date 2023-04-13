Чемпіонка світу та Європи загинула за загадкових обставин: у мережі спливли останні кадри життя спортсменки

Судячи з відео, волейболістка не знаходила собі місця

18-річна волейболістка італійської "Новари" Джулія Ітума загинула, випавши із вікна шостого поверху готелю у Стамбулі, де базувалася її команда.

Про смерть перспективної волейболістки повідомляє hurriyet. За інформацією джерела, спортсменка, ймовірно, наклала на себе руки. Поліція розпочала розслідування.

Зазначимо, трагедія сталася після програного командою Ітуми півфіналу жіночої волейбольної Ліги чемпіонів із ВК "Еджзаджибаши" (0:3).

Слідство вважає, що Джулія вистрибнула із вікна шостого поверху. На це вказує відео з готелю. На кадрах спортсменка поводиться досить дивно. До речі, сусідка Ітуми Джулія Варела в момент трагедії спала в номері та не бачила партнерку по команді.

Джулія мала нігерійське коріння, хоча народилася в Мілані у 2004 році. Вона проводила свій перший сезон у "Новарі". Ітума вважалася однією з найперспективніших волейболісток Італії — разом зі збірною вона встигла здобути "золото" чемпіонату світу серед спортсменок до 20 років та титул чемпіонки Європи у 2022-му році (до 19 років). Окрім того, Джулія перемагала на юнацьких Олімпійських іграх.

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом (Донецька область) загинув харківський воїн-волейболіст В’ячеслав Шахов, який намагався вивезти з-під вогню артилерії поранених побратимів.

Нагадаємо, у лютому російського олімпійського чемпіона з волейболу дискваліфікували за допінг.