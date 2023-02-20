"Намагався вивезти поранених побратимів": під Бахмутом загинув український воїн-волейболіст
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Спортсмен служив у теробороні, а потім у спецпідрозділі "Kraken"
Під Бахмутом, де багато місяців йдуть кровопролитні битви, загинув харківський волейболіст В’ячеслав Шахов.
Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради у telegram. З початку великої війни Шахов пішов у ТРО, а потім служив у спецпідрозділі "Kraken".
В’ячеслав закінчив спортивний коледж, був переможцем та призером багатьох міських, обласних та всеукраїнських змагань з волейболу. Був активним учасником волейбольного руху.
Загинув Шахов 30 січня внаслідок прямого влучення ворожого снаряда в автомобіль, на якому В’ячеслав намагався вивезти поранених побратимів із передової.
"Співчуття дружині та сину Героя! Вічна пам’ять!" — висловили співчуття у Харківській міській раді.
Нагадаємо, у районі Мар’їнки (Донецька область) у боях з окупантами загинув волейболіст Василь Бердичевський, який командував відділенням взводу в аеромобільному батальйоні. Раніше повідомлялося, що під Бахмутом російські загарбники вбили воїна-гандболіста Романа Пронюка.