"Намагався вивезти поранених побратимів": під Бахмутом загинув український воїн-волейболіст

Спортсмен служив у теробороні, а потім у спецпідрозділі "Kraken"

Під Бахмутом, де багато місяців йдуть кровопролитні битви, загинув харківський волейболіст В’ячеслав Шахов.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради у telegram. З початку великої війни Шахов пішов у ТРО, а потім служив у спецпідрозділі "Kraken".

В’ячеслав закінчив спортивний коледж, був переможцем та призером багатьох міських, обласних та всеукраїнських змагань з волейболу. Був активним учасником волейбольного руху.

Загинув Шахов 30 січня внаслідок прямого влучення ворожого снаряда в автомобіль, на якому В’ячеслав намагався вивезти поранених побратимів із передової.

"Співчуття дружині та сину Героя! Вічна пам’ять!" — висловили співчуття у Харківській міській раді.

Нагадаємо, у районі Мар’їнки (Донецька область) у боях з окупантами загинув волейболіст Василь Бердичевський, який командував відділенням взводу в аеромобільному батальйоні. Раніше повідомлялося, що під Бахмутом російські загарбники вбили воїна-гандболіста Романа Пронюка.