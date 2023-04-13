Чемпионка мира и Европы погибла при загадочных обстоятельствах: в сети всплыли последние кадры жизни спортсменки
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Судя по видео, волейболистка не находила себе места
18-летняя волейболистка итальянской "Новары" Джулия Итума погибла, выпав из окна шестого этажа отеля в Стамбуле, где базировалась ее команда.
О смерти перспективной волейболистки сообщает hurriyet. По информации источника, спортсменка, вероятно, покончила жизнь самоубийством. Полиция начала расследование.
Отметим, трагедия произошла после проигранного командой Итумы полуфинала женской волейбольной Лиги чемпионов с ВК "Эджзаджибаши" (0:3).
Следствие считает, что Джулия выпрыгнула из окна шестого этажа. На это указывает видео из отеля. На кадрах спортсменка ведет себя довольно странно. К слову, соседка Итумы Джулия Варела в момент трагедии спала в номере и не видела партнершу по команде.
Джулия имела нигерийские корни, хотя родилась в Милане в 2004 году. Она проводила своей первый сезон в "Новаре". Итума считалась одной из самых перспективной волейболисток Италии — вместе со сборной она успела завоевать "золото" чемпионата мира среди спортсменок до 20 лет и титул чемпионки Европы в 2022-м году (до 19 лет). Кроме того, Джулия побеждала на юношеских Олимпийских играх.
Ранее сообщалось, что под Бахмутом (Донецкая область) погиб харьковский воин-волейболист Вячеслав Шахов, который пытался вывезти из-под огня артиллерии раненых побратимов.
Напомним, в феврале российского олимпийского чемпиона по волейболу дисквалифицировали за допинг.