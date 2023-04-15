Найгірший воротар Ліги чемпіонів та екстренер "Динамо": Зеленський ввів санкції проти російських спортсменів

До санкційного списку Зеленського увійшли досить відомі атлети

У суботу, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський запровадив рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Напередодні українцям заборонили змагатися з росіянами та білорусами.

До указу президента №228/2023 потрапили десятки російських спортсменів. Про це повідомляється на офіційному сайті президента України. Указом передбачено блокування активів, заборонено купувати нерухомість у країні, а також в’їжджати до України. Санкції запроваджено терміном на 50 років.

У списку Зеленського знайшлося місце найгіршому воротареві в історії Ліги чемпіонів Ігорю Акінфєєву, який пропускав гол у 43 матчах поспіль у ЛЧ (антирекорд) та колишньому тренеру київського "Динамо" Сергію Овчинникову, який працював у столичному клубі в команді Юрія Сьоміна.

До санкційного списку Зеленського увійшли такі діячі російського спорту:

Футбол : Ігор Акінфєєв (ЦСКА), Юрій Газинський ("Урал"), Веніамін Мандрикін, Дініяр Білялетдінов, Сергій Овчинников.

: Ігор Акінфєєв (ЦСКА), Юрій Газинський ("Урал"), Веніамін Мандрикін, Дініяр Білялетдінов, Сергій Овчинников. Фігурне катання : Ілля Авербух, Микита Кацалапов, Єлизавета Туктамишева, Іван Букін, Олександра Бойкова, Олександр Галлямов, Марк Кондратюк, Дмитро Козловський, Олена Косторна, Олександр Самарін, Євген Семененко, Олександра Степанова, Володимир Морозов, Микита Кацалапов, Дмитро Алієв.

: Ілля Авербух, Микита Кацалапов, Єлизавета Туктамишева, Іван Букін, Олександра Бойкова, Олександр Галлямов, Марк Кондратюк, Дмитро Козловський, Олена Косторна, Олександр Самарін, Євген Семененко, Олександра Степанова, Володимир Морозов, Микита Кацалапов, Дмитро Алієв. Гімнастика : Світлана Хоркіна, Артур Далалоян, Вікторія Лістунова, Марія Пасєка.

: Світлана Хоркіна, Артур Далалоян, Вікторія Лістунова, Марія Пасєка. Легка атлетика : Юлія Гущина, Дмитро Тарабін.

: Юлія Гущина, Дмитро Тарабін. Теніс : Анастасія Гасанова, Катерина Макарова, Олександра Поспелова, Яна Сізікова, Аміна Аншба.

: Анастасія Гасанова, Катерина Макарова, Олександра Поспелова, Яна Сізікова, Аміна Аншба. Хокей : Андрій Коваленко, Максим Кузнєцов, Олександр Кожевніков, Антон Бєлов ("Авангард").

: Андрій Коваленко, Максим Кузнєцов, Олександр Кожевніков, Антон Бєлов ("Авангард"). Бокс/MMA/UFC, єдиноборства : Михайло Кокляєв, Олексій Мазур, Олексій Папін, Артем Сусленков, Максим Чудаков, Максим Новосьолов, Аслан Лаппінагов, Вартерес Самургашев.

: Михайло Кокляєв, Олексій Мазур, Олексій Папін, Артем Сусленков, Максим Чудаков, Максим Новосьолов, Аслан Лаппінагов, Вартерес Самургашев. Вітрильний спорт : Сергій Комісаров.

: Сергій Комісаров. Біатлон : Михайло Шашилов, Світлана Ішмуратова.

: Михайло Шашилов, Світлана Ішмуратова. Лижі : Вероніка Степанова.

: Вероніка Степанова. Плавання : Антон Чупков.

: Антон Чупков. Стрибки з трампліна : Євген Клімов.

: Євген Клімов. Веслування : Василиса Степанова.

: Василиса Степанова. Ковзани/шорт-трек : Микола Гуляєв.

: Микола Гуляєв. Скелелазіння : Катерина Баращук.

: Катерина Баращук. Тріатлон : глава Федерації тріатлону росії Ксенія Шойгу.

: глава Федерації тріатлону росії Ксенія Шойгу. Сучасне п’ятиборство: глава Федерації сучасного п’ятиборства росії В’ячеслав Амінов.

Раніше повідомлялося, що Зеленський ввів санкції проти Анатолія Тимощука, який досі працює у рф. Тепер колишній футболіст судитиметься з Українською асоціацією футболу (УАФ), щоб повернутися в історію українського футболу. Раніше УАФ забрала у нього усі регалії та титули.