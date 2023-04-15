Рус

Найгірший воротар Ліги чемпіонів та екстренер "Динамо": Зеленський ввів санкції проти російських спортсменів

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Володимир Зеленський Новина оновлена 15 квітня 2023, 18:55
Володимир Зеленський. Фото president.gov.ua

До санкційного списку Зеленського увійшли досить відомі атлети

У суботу, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський запровадив рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Напередодні українцям заборонили змагатися з росіянами та білорусами.

До указу президента №228/2023 потрапили десятки російських спортсменів. Про це повідомляється на офіційному сайті президента України. Указом передбачено блокування активів, заборонено купувати нерухомість у країні, а також в’їжджати до України. Санкції запроваджено терміном на 50 років.

У списку Зеленського знайшлося місце найгіршому воротареві в історії Ліги чемпіонів Ігорю Акінфєєву, який пропускав гол у 43 матчах поспіль у ЛЧ (антирекорд) та колишньому тренеру київського "Динамо" Сергію Овчинникову, який працював у столичному клубі в команді Юрія Сьоміна.

До санкційного списку Зеленського увійшли такі діячі російського спорту:

  • Футбол: Ігор Акінфєєв (ЦСКА), Юрій Газинський ("Урал"), Веніамін Мандрикін, Дініяр Білялетдінов, Сергій Овчинников.
  • Фігурне катання: Ілля Авербух, Микита Кацалапов, Єлизавета Туктамишева, Іван Букін, Олександра Бойкова, Олександр Галлямов, Марк Кондратюк, Дмитро Козловський, Олена Косторна, Олександр Самарін, Євген Семененко, Олександра Степанова, Володимир Морозов, Микита Кацалапов, Дмитро Алієв.
  • Гімнастика: Світлана Хоркіна, Артур Далалоян, Вікторія Лістунова, Марія Пасєка.
  • Легка атлетика: Юлія Гущина, Дмитро Тарабін.
  • Теніс: Анастасія Гасанова, Катерина Макарова, Олександра Поспелова, Яна Сізікова, Аміна Аншба.
  • Хокей: Андрій Коваленко, Максим Кузнєцов, Олександр Кожевніков, Антон Бєлов ("Авангард").
  • Бокс/MMA/UFC, єдиноборства: Михайло Кокляєв, Олексій Мазур, Олексій Папін, Артем Сусленков, Максим Чудаков, Максим Новосьолов, Аслан Лаппінагов, Вартерес Самургашев.
  • Вітрильний спорт: Сергій Комісаров.
  • Біатлон: Михайло Шашилов, Світлана Ішмуратова.
  • Лижі: Вероніка Степанова.
  • Плавання: Антон Чупков.
  • Стрибки з трампліна: Євген Клімов.
  • Веслування: Василиса Степанова.
  • Ковзани/шорт-трек: Микола Гуляєв.
  • Скелелазіння: Катерина Баращук.
  • Тріатлон: глава Федерації тріатлону росії Ксенія Шойгу.
  • Сучасне п’ятиборство: глава Федерації сучасного п’ятиборства росії В’ячеслав Амінов.

Раніше повідомлялося, що Зеленський ввів санкції проти Анатолія Тимощука, який досі працює у рф. Тепер колишній футболіст судитиметься з Українською асоціацією футболу (УАФ), щоб повернутися в історію українського футболу. Раніше УАФ забрала у нього усі регалії та титули.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Зеленський