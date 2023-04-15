Найгірший воротар Ліги чемпіонів та екстренер "Динамо": Зеленський ввів санкції проти російських спортсменів
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До санкційного списку Зеленського увійшли досить відомі атлети
У суботу, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський запровадив рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Напередодні українцям заборонили змагатися з росіянами та білорусами.
До указу президента №228/2023 потрапили десятки російських спортсменів. Про це повідомляється на офіційному сайті президента України. Указом передбачено блокування активів, заборонено купувати нерухомість у країні, а також в’їжджати до України. Санкції запроваджено терміном на 50 років.
У списку Зеленського знайшлося місце найгіршому воротареві в історії Ліги чемпіонів Ігорю Акінфєєву, який пропускав гол у 43 матчах поспіль у ЛЧ (антирекорд) та колишньому тренеру київського "Динамо" Сергію Овчинникову, який працював у столичному клубі в команді Юрія Сьоміна.
До санкційного списку Зеленського увійшли такі діячі російського спорту:
- Футбол: Ігор Акінфєєв (ЦСКА), Юрій Газинський ("Урал"), Веніамін Мандрикін, Дініяр Білялетдінов, Сергій Овчинников.
- Фігурне катання: Ілля Авербух, Микита Кацалапов, Єлизавета Туктамишева, Іван Букін, Олександра Бойкова, Олександр Галлямов, Марк Кондратюк, Дмитро Козловський, Олена Косторна, Олександр Самарін, Євген Семененко, Олександра Степанова, Володимир Морозов, Микита Кацалапов, Дмитро Алієв.
- Гімнастика: Світлана Хоркіна, Артур Далалоян, Вікторія Лістунова, Марія Пасєка.
- Легка атлетика: Юлія Гущина, Дмитро Тарабін.
- Теніс: Анастасія Гасанова, Катерина Макарова, Олександра Поспелова, Яна Сізікова, Аміна Аншба.
- Хокей: Андрій Коваленко, Максим Кузнєцов, Олександр Кожевніков, Антон Бєлов ("Авангард").
- Бокс/MMA/UFC, єдиноборства: Михайло Кокляєв, Олексій Мазур, Олексій Папін, Артем Сусленков, Максим Чудаков, Максим Новосьолов, Аслан Лаппінагов, Вартерес Самургашев.
- Вітрильний спорт: Сергій Комісаров.
- Біатлон: Михайло Шашилов, Світлана Ішмуратова.
- Лижі: Вероніка Степанова.
- Плавання: Антон Чупков.
- Стрибки з трампліна: Євген Клімов.
- Веслування: Василиса Степанова.
- Ковзани/шорт-трек: Микола Гуляєв.
- Скелелазіння: Катерина Баращук.
- Тріатлон: глава Федерації тріатлону росії Ксенія Шойгу.
- Сучасне п’ятиборство: глава Федерації сучасного п’ятиборства росії В’ячеслав Амінов.
Раніше повідомлялося, що Зеленський ввів санкції проти Анатолія Тимощука, який досі працює у рф. Тепер колишній футболіст судитиметься з Українською асоціацією футболу (УАФ), щоб повернутися в історію українського футболу. Раніше УАФ забрала у нього усі регалії та титули.