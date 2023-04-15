Худший вратарь Лиги чемпионов и экс-тренер "Динамо": Зеленский ввел санкции против российских спортсменов

В санкционный список Зеленского вошли довольно известные атлеты

В субботу, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций). Накануне украинцам запретили соревноваться с россиянами и белорусами.

В указ президента №228/2023 попали десятки российских спортсменов. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины. Указом предусмотрены блокировка активов, запрещено приобретать недвижимость в стране, а также въезжать в Украину. Санкции введены сроком на 50 лет.

В списке Зеленского нашлось место худшему вратарю в истории Лиги чемпионов Игорю Акинфееву, который пропускал гол в 43 матчах подряд в ЛЧ (антирекорд) и бывшему тренеру киевского "Динамо" Сергею Овчинникову, работавшему в столичном клубе в команде Юрия Семина.

В санкционный список Зеленского вошли такие деятели российского спорта:

Футбол : Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Газинский ("Урал"), Вениамин Мандрыкин, Динияр Билялетдинов, Сергей Овчинников.

: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Газинский ("Урал"), Вениамин Мандрыкин, Динияр Билялетдинов, Сергей Овчинников. Фигурное катание : Илья Авербух, Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Иван Букин, Александра Бойкова, Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Дмитрий Козловский, Алена Косторная, Александр Самарин, Евгений Семененко, Александра Степанова, Владимир Морозов, Никита Кацалапов, Дмитрий Алиев.

: Илья Авербух, Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Иван Букин, Александра Бойкова, Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Дмитрий Козловский, Алена Косторная, Александр Самарин, Евгений Семененко, Александра Степанова, Владимир Морозов, Никита Кацалапов, Дмитрий Алиев. Гимнастика : Светлана Хоркина, Артур Далалоян, Виктория Листунова, Мария Пасека.

: Светлана Хоркина, Артур Далалоян, Виктория Листунова, Мария Пасека. Легкая атлетика : Юлия Гущина, Дмитрий Тарабин.

: Юлия Гущина, Дмитрий Тарабин. Теннис : Анастасия Гасанова, Екатерина Макарова, Александра Поспелова, Яна Сизикова, Амина Аншба.

: Анастасия Гасанова, Екатерина Макарова, Александра Поспелова, Яна Сизикова, Амина Аншба. Хоккей : Андрей Коваленко, Максим Кузнецов, Александр Кожевников, Антон Белов ("Авангард").

: Андрей Коваленко, Максим Кузнецов, Александр Кожевников, Антон Белов ("Авангард"). Бокс/MMA/UFC, единоборства : Михаил Кокляев, Алексей Мазур, Алексей Папин, Артем Сусленков, Максим Чудаков, Максим Новоселов, Аслан Лаппинагов, Вартерес Самургашев.

: Михаил Кокляев, Алексей Мазур, Алексей Папин, Артем Сусленков, Максим Чудаков, Максим Новоселов, Аслан Лаппинагов, Вартерес Самургашев. Парусный спорт : Сергей Комиссаров.

: Сергей Комиссаров. Биатлон : Михаил Шашилов, Светлана Ишмуратова.

: Михаил Шашилов, Светлана Ишмуратова. Лыжи : Вероника Степанова.

: Вероника Степанова. Плавание : Антон Чупков.

: Антон Чупков. Прыжки с трамплина : Евгений Климов.

: Евгений Климов. Гребля : Василиса Степанова.

: Василиса Степанова. Коньки/шорт-трек : Николай Гуляев.

: Николай Гуляев. Скалолазание : Екатерина Баращук.

: Екатерина Баращук. Триатлон : глава Федерации триатлона россии Ксения Шойгу.

: глава Федерации триатлона россии Ксения Шойгу. Современное пятиборье: глава Федерации современного пятиборья россии Вячеслав Аминов.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел санкции против Анатолия Тимощука, который до сих пор работает в россии. Теперь бывший футболист будет судиться с Украинской ассоциацией футбола (УАФ), чтобы вернуться в историю украинского футбола. Ранее УАФ забрала у него все регалии и титулы.