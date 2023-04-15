Худший вратарь Лиги чемпионов и экс-тренер "Динамо": Зеленский ввел санкции против российских спортсменов
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В санкционный список Зеленского вошли довольно известные атлеты
В субботу, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций). Накануне украинцам запретили соревноваться с россиянами и белорусами.
В указ президента №228/2023 попали десятки российских спортсменов. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины. Указом предусмотрены блокировка активов, запрещено приобретать недвижимость в стране, а также въезжать в Украину. Санкции введены сроком на 50 лет.
В списке Зеленского нашлось место худшему вратарю в истории Лиги чемпионов Игорю Акинфееву, который пропускал гол в 43 матчах подряд в ЛЧ (антирекорд) и бывшему тренеру киевского "Динамо" Сергею Овчинникову, работавшему в столичном клубе в команде Юрия Семина.
В санкционный список Зеленского вошли такие деятели российского спорта:
- Футбол: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Газинский ("Урал"), Вениамин Мандрыкин, Динияр Билялетдинов, Сергей Овчинников.
- Фигурное катание: Илья Авербух, Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Иван Букин, Александра Бойкова, Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Дмитрий Козловский, Алена Косторная, Александр Самарин, Евгений Семененко, Александра Степанова, Владимир Морозов, Никита Кацалапов, Дмитрий Алиев.
- Гимнастика: Светлана Хоркина, Артур Далалоян, Виктория Листунова, Мария Пасека.
- Легкая атлетика: Юлия Гущина, Дмитрий Тарабин.
- Теннис: Анастасия Гасанова, Екатерина Макарова, Александра Поспелова, Яна Сизикова, Амина Аншба.
- Хоккей: Андрей Коваленко, Максим Кузнецов, Александр Кожевников, Антон Белов ("Авангард").
- Бокс/MMA/UFC, единоборства: Михаил Кокляев, Алексей Мазур, Алексей Папин, Артем Сусленков, Максим Чудаков, Максим Новоселов, Аслан Лаппинагов, Вартерес Самургашев.
- Парусный спорт: Сергей Комиссаров.
- Биатлон: Михаил Шашилов, Светлана Ишмуратова.
- Лыжи: Вероника Степанова.
- Плавание: Антон Чупков.
- Прыжки с трамплина: Евгений Климов.
- Гребля: Василиса Степанова.
- Коньки/шорт-трек: Николай Гуляев.
- Скалолазание: Екатерина Баращук.
- Триатлон: глава Федерации триатлона россии Ксения Шойгу.
- Современное пятиборье: глава Федерации современного пятиборья россии Вячеслав Аминов.
Ранее сообщалось, что Зеленский ввел санкции против Анатолия Тимощука, который до сих пор работает в россии. Теперь бывший футболист будет судиться с Украинской ассоциацией футбола (УАФ), чтобы вернуться в историю украинского футбола. Ранее УАФ забрала у него все регалии и титулы.