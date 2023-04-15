Вместо фронта пошел в депутаты: в сети высмеяли российского бойца ММА

Российский спортсмен хочет стать "депутатом" на оккупированной территории Донецкой области

Известный российский боец ММА Владимир Минеев, который в октябре прошлого года заявлял, что пойдет воевать против Украины, поучаствует в выборах депутатов в так называемый "Народный совет ДНР".

Об этом сообщает прокремлевское издание ТАСС. В сети лишь посмеялись с "боевого пути" спортсмена.

"Владимир Минеев подал документы для участия в предварительном голосовании. Он планирует участвовать в выборах депутатов Народного совета ДНР", – рассказал собеседник агентства ТАСС.

В сети лишь посмеялись над российским спортсменом, который на своем примере показал, что мобилизация в россии, работает не для всех. Пользователи отметиили, что "окопы для ванек", а боец ММА сразу "получил повестку стать депутатом".

В сети высмеяли бойца ММА Владимира Минеева

В ходе так называемой частичной мобилизации в рф Минеев получил повестку, однако позднее спортсмен рассказал, что не может отправиться на фронт из-за проблем с документами.

Минеев известен тем, что досрочно победил Магомеда Исмаилова в 2021 году. На его счету 16 побед, 1 ничья и 1 поражение в ММА.

Ранее известный российский боец ММА Александр Емельяненко устроил пьяный дебош в аэропорту.