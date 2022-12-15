Российский чемпион резко передумал воевать в Украине

Спортсмен сослался на нехватку документов

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев объяснил, почему он до сих пор не воюет в так называемой "зоне спецоперации", несмотря на то, что повестка пришла ему еще в сентябре.

Соответствующий комментарий чемпион промоушена AMC Fight Nights Global дал в интервью Youtube-канала "Ушатайка". Боец рассказал, что его не мобилизировали, ведь он якобы является "добровольцем".

"Мобилизованные – это те люди, которые получили повестку и пришли. Их забрали в военкомате, одели, выдали оружие, и они уже уехали в учебку. С добровольцами, как в моем случае, проходит немножко другая история. После боя я проходил военно-медицинскую комиссию, психологическое обследование. Сейчас мы ждем некоторые документы, которые нужно предоставить, для того, чтобы меня внесли в списки воинской части. Это нормальная история, это требует времени. Справка об отсутствии судимости делается до трех недель. От момента боя их еще не прошло", – сказал Минеев.

Добавим, накануне Минеев победил Фернандо Родригеса по правилам кикбоксинга.

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