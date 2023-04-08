Украинка сотворила громкую сенсацию на турнире по ММА в США (видео)

Украинка проявила характер и победила фаворитку

В ночь на субботу, 8 апреля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел турнир по смешанным единоборства Professional Fighters League (PFL), в карде которого выступила украинка Елена Колесник (8-5). Напомним, в 2022 году украинка Марина Мороз проиграла Дженнифер Майе из Бразилии на турнире UFC.

Колесник сенсационно победила американку Аспен Лэдд (10-4) раздельным решением судей — 28-28, 29-28, 29-28. PFL назвала этот успех украинки апсетом всего турнира, передает пресс-служба промоушена в Instagram.

Двукратная чемпионка Украины по боксу (2012, 2014 годов) и боец смешанных единоборств (ММА) Колесник выдала настоящую сенсацию, победив экс-бойца UFC Лэдд. К слову, 32-летняя уроженка Одессы в этом поединке рассматривалась букмекерами как безнадежный аутсайдер.

PFL опубликовала несколько кадров с поединка.

После победы Елена не сдерживала эмоций.

Напомним, Мороз красиво обошла запрет на национальный флаг на турнире UFC. Украинка пришла на взвешивание с желто-синей лентой в волосах. К слову, в PFL нет запрета на национальную атрибутику.

Ранее Марина Мороз похвасталась фигурой в патриотическом бикини.