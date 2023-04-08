Українка створила гучну сенсацію на турнірі з ММА у США (відео)

Українка проявила характер та перемогла фаворитку

У ніч на суботу, 8 квітня, у Лас-Вегасі (штат Невада, США) пройшов турнір зі змішаних єдиноборств Professional Fighters League (PFL), у карді якого виступила українка Олена Колесник (8-5). Нагадаємо, у 2022 році українка Марина Мороз програла Дженніфер Майї з Бразилії на турнірі UFC.

Колесник сенсаційно перемогла американку Аспен Ледд (10-4) роздільним рішенням суддів — 28-28, 29-28, 29-28. PFL назвала цей успіх українки апсетом усього турніру, передає пресслужба промоушену в Instagram.

Дворазова чемпіонка України з боксу (2012, 2014 років) та боєць змішаних єдиноборств (ММА) Колесник видала справжню сенсацію, перемігши ексбійця UFC Ледд. До речі, 32-річна уродженка Одеси у цьому поєдинку розглядалася букмекерами як безнадійний аутсайдер.

PFL опублікувала кілька кадрів із поєдинку.

Після перемоги Олена не стримувала емоцій.

Нагадаємо, Мороз красиво обійшла заборону на національний прапор на турнірі UFC. Українка прийшла на зважування із жовто-синьою стрічкою у волоссі. До речі, у PFL немає заборони на національну атрибутику.

Раніше Марина Мороз похвалилася фігурою у патріотичному бікіні.