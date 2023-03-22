Український боєць ММА нокаутував суперника зі словами "Слава Україні" (відео)

Боєць здобув ефектну перемогу, після чого подякував захисникам України

Днями український боєць змішаних єдиноборств (ММА) Данило Донченко здобув дострокову перемогу на 50-му турнірі казахстанського промоушену Naiza FC. Нещодавно грузинський боєць Мераб Двалішвілі побив росіянина Петра Яна в UFC, після чого на весь світ заявив: "Слава Україні!"

Донченко опублікував найкращі моменти свого бою з представником Узбекистану Амірхоном Аліходжаєвим на своїй сторінці в Instagram. Українець здобув ефектну перемогу у другому раунді.

21-річний Донченко повалив суперника, після чого розпочав добивання. Рефері у "клітці" зупинив бій, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом. Потім Данило подякував ЗСУ, а також крикнув: "Слава Україні!"

Найкращі моменти бою Донченко — Аліходжаєв:

"Дуже хочу подякувати всім, хто мене підтримував. Хочу сказати велике спасибі всім людям, які захищають мою Україну, нашу країну. Це вони герої. Я це роблю тільки завдяки їм і для них. Слава Україні", — заявив Донченко, який здобув 5 перемогу у профі.

Раніше повідомлялося, що колишній чемпіон світу з боксу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко побував на шоу UFC у Лас-Вегасі, де обнявся з улюбленцем рамзана кадирова. Напередодні український боєць змішаного стилю Ігор Потеря провів дуель поглядів із російським виконавцем Моргенштерном.