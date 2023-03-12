Грузинський боєць побив росіянина зі словами "Слава Україні!" (відео)

Двалішвілі впевнено переміг Яна

У ніч на неділю, 12 березня, у Лас-Вегасі відбувся великий вечір змішаних єдиноборств, головною подією якого став бой Мераб Двалішвілі (15-4) — Петро Ян (16-5). Напередодні бою Мераб заявляв, що для нього дуже важливо перемогти росіянина через російську агресію проти України та Грузії.

За підсумками п’яти раундів грузинський боєць легкої ваги здобув перемогу над росіянином. Двалішвілі переміг одноголосним рішенням суддів: 50-45, 50-45, 50-45, передає прес-служба UFC у Twitter.

Грузинський боєць йде на серії з дев’яти перемог. А ось у росіянина справи йдуть зовсім погано: чотири поразки у 5 останніх поєдинках.

Відеоогляд бою Мераб Двалішвілі — Петро Ян:

Зазначимо, на зважуванні під час дуелі поглядів Ян накинувся на Двалішвілі:

Нагадаємо, на турнірі UFC 285 у Лас-Вегасі (США) український боксер Василь Ломаченко зробив спільне фото з російським чемпіоном UFC у легкій вазі Ісламом Махачевим, який наближений до рамзана кадирова.

Раніше повідомлялося, що український боєць UFC Ігор Потеря похвалився фото з російським виконавцем Моргенштерном.