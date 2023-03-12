Грузинский боец избил россиянина со словами "Слава Украине!" (видео)

Двалишвили уверенно победил Яна

В ночь на воскресенье, 12 марта, в Лас-Вегасе состоялся большой вечер смешанных единоборств, главным событием которого стал боя Мераб Двалишвили (15-4) — Петр Ян (16-5). Накануне боя Мераб заявлял, что для него очень важно победить россиянина, из-за российской агрессии против Украины и Грузии.

По итогам пяти раундов грузинский боец легкого веса одержал уверенную победу над россиянином. Двалишвили победил единогласным решением судей: 50-45, 50-45, 50-45, передает пресс-служба UFC в Twitter.

Грузинский боец идет на серии из девяти побед. А вот у россиянина дела идут совсем плохо: четыре поражения в 5 последних поединках.

Видеообзор боя Мераб Двалишвили — Петр Ян:

Отметим, на взвешивании во время дуэли взглядов Ян накинулся на Двалишвили:

Напомним, на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США) украинский боксер Василий Ломаченко сделал совместное фото с российским чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым, который приближен к рамзану кадырову.

Ранее сообщалось, что украинский боец UFC Игорь Потеря похвастался фото с российским исполнителем Моргенштерном.