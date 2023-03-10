Грузинский боец UFC четко объяснил, почему ему важно побить россиянина Яна (видео)

Грузин будет биться с россиянином ради своего народа

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили высказался о причинах вражды с россиянином Петром Яном, который со скандалом проиграл Шону О’Мэлли в прошлом поединке.

Комментарий Двалишвили доступен на YouTube-канале BOXING UKRAINE.

"У меня есть много причин для вражды с Яном. Во-первых, этот поединок – не просто бой. Для меня это личное.

Он из россии, я из Грузии. Все мы знаем, что россияне делают сейчас в Украине и что они сделали в Грузии. россия – не демократическое государство. Я знаю, что хочу победить ради моего народа. Меня очень сильно поддерживают в моей стране и Украине", — заявил Двалишвили.

Бой Двалишвили — Ян состоится 11 марта в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC Fight Night 221.

Ранее сообщалось, что в Грузии прошли протесты против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Во время протестов в Тбилиси полицейские задержали чемпиона Oktagon MMA в полулегком весе Мате Саникидзе.

Напомним, украинский боец смешанного стиля полутяжелого веса Игорь Потеря похвастался снимком с российским исполнителем Моргенштерном.