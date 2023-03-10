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Грузинський боєць UFC чітко пояснив, чому йому важливо побити росіянина Яна (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Мераб Двалішвілі Новина оновлена 10 березня 2023, 16:27
Мераб Двалішвілі. Фото instagram.com/merab.dvalishvili

Грузин битиметься з росіянином заради свого народу

Грузинський боєць UFC Мераб Двалішвілі висловився про причини ворожнечі з росіянином Петром Яном, який зі скандалом програв Шону О’Меллі у минулому поєдинку.

Коментар Двалішвілі доступний на YouTube-каналі BOXING UKRAINE.

"У мене є багато причин для ворожнечі з Яном. По-перше, цей поєдинок – не просто бій. Для мене це особисте.

Він із росії, я з Грузії. Усі ми знаємо, що росіяни роблять зараз в Україні й що вони зробили у Грузії. росія – не демократична держава. Я знаю, що хочу перемогти заради мого народу. Мене дуже сильно підтримують у моїй країні та Україні", — заявив Двалішвілі.

Бій Двалішвілі — Ян відбудеться 11 березня у Лас-Вегасі в рамках турніру UFC Fight Night 221.

Раніше повідомлялося, що в Грузії відбулися протести проти законопроекту "Про прозорість іноземного впливу". Під час протестів у Тбілісі поліцейські затримали чемпіона Oktagon MMA у напівлегкій вазі Мате Санікідзе.

Нагадаємо, український боєць змішаного стилю напівважкої ваги Ігор Потеря похвалився знімком із російським виконавцем Моргенштерном.

Теги:
#Змішані єдиноборства #UFC #Петро Ян #Мераб Двалішвілі