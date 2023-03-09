Грузинського чемпіона заарештували під час протестів: він підтримує Україну

Мате Санікідзе завоював титул на турнірі Oktagon MMA

У Грузії пройшли протести проти законопроекту "Про прозорість іноземного впливу", подібного до диктаторського російського закону про "іноагентів".

Як пише "Спорт 24", під час протестів у Тбілісі поліцейські затримали чемпіона Oktagon MMA у напівлегкій вазі Мате Санікідзе. За словами дружини бійця, його перевели до ізолятора в Бакуріані.

Перед арештом Мате написав у своєму Facebook: "Я краще буду битися в Європі безкоштовно, ніж у росії за мільярд. Майбутнє Грузії в Європі".

Мате Санікідзе з перших днів повномасштабного вторгнення росії підтримував Україну і навіть присвятив одну зі своїх перемог грузинським та українським героям, які борються проти окупантів.

Нагадаємо, що дворазовий олімпійський чемпіон з боксу, колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко сфотографувався з російським чемпіоном UFC у легкій вазі Ісламом Махачовим, який є одним із друзів рамзана кадирова.

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