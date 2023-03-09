Грузинского чемпиона арестовали во время протестов: он поддерживает Украину

Мате Саникидзе завоевал титул на турнире Oktagon MMA

В Грузии прошли протесты против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", подобного диктаторскому российскому закону об "иноагентах".

Как пишет "Спорт 24", во время протестов в Тбилиси полицейские задержали чемпиона Oktagon MMA в полулегком весе Мате Саникидзе. По словам жены бойца, его перевели в изолятор в Бакуриане.

Перед арестом Мате написал в своем Facebook : "Я лучше буду биться в Европе бесплатно, чем в россии за миллиард. Будущее Грузии в Европе".

Мате Саникидзе с первых дней полномасштабного вторжения россии поддерживал Украину и даже посвятил одну из своих побед грузинским и украинским героям, борющимся против оккупантов.

Напомним, что двукратный олимпийский чемпион по боксу, бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым, который является одним из друзей рамзана кадырова.

Ранее боец ММА задержал вора на пляже. А на турнире по смешанным единоборствам боец ММА нокаутировал судью.