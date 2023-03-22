Украинский боец ММА нокаутировал соперника со словами "Слава Украине" (видео)

Боец добыл эффектную победу, после чего поблагодарил защитников Украины

На днях украинский боец смешанных единоборств (ММА) Даниил Донченко добыл досрочную победу на 50-м турнире казахстанского промоушена Naiza FC. Недавно грузинский боец Мераб Двалишвили избил россиянина Петра Яна в UFC, после чего на весь мира заявил: "Слава Украине!"

Донченко опубликовал лучшие моменты своего боя с представителем Узбекистана Амирхоном Алиходжаевым на своей странице в Instagram. Украинец добыл эффектную победу во втором раунде.

21-летний Донченко повалил соперника, после чего начал добивание. Рефери в "клетке" остановил схватку, зафиксировав победу украинца техническим нокаутом. Затем Даниил поблагодарил ВСУ, а также крикнул: "Слава Украине!"

Лучшие моменты боя Донченко — Алиходжаев:

"Очень хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал. Хочу сказать большое спасибо всем людям, которые защищают мою Украину, нашу страну. Это они герои. Я это делаю только благодаря им и для них. Слава Украине", — заявил Донченко, который добыл 5 победу в профи.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу в трех дивизионах Василий Ломаченко побывал на шоу UFC в Лас-Вегасе, где обнялся с любимчиком рамзана кадырова. Накануне украинский боец смешанного стиля Игорь Потеря провел дуэль взглядов с российским исполнителем Моргенштерном.