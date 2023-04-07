"Еле ходит, как зомби": пьяный Емельяненко устроил дебош в аэропорту (видео)

Российский боец продолжает злоупотреблять алкоголем

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко, которого недавно не пустили в ТРЦ, задержал вылет рейса Екатеринбург-Москва.

Об этом сообщила блогер Анна Данилова, летевшая тем же самолетом, что и спортсмен, передает e1.ru. Спортсмен помочился в публичном месте, угрожал охраннику, однако приехавшая на вызов полиция, устроила с ним фотосессию. Александра отпустили, а в самолете он вел себя спокойно.

"Это был рейс "Уральских авиалиний". Есть переход, когда вы идете из зала ожидания к автобусу. Я иду по лестнице и слышу, охранник спрашивает: "Мужчина, а что вы там делали? Я только что видел, как вы справили тут нужду". Я сначала даже не поняла, кто это, потому что в боксе не разбираюсь.

Пока ждали сотрудников полиции, все стояли в автобусе с открытыми дверьми и слушали эту разборку. Ему говорит охранник: "Вы там написали, так нельзя. Сейчас вы заплатите штраф". А он отвечает ему: "Иди ты на ***, я тебя сейчас [побью]" и заходит в автобус", – рассказала девушка.

Полиция вместо штрафа устроила фотосессию с бойцом.

"Пришли сотрудники полиции, вывели его из автобуса. Началась какая-то милая беседа, они проверили документы и начали с ним фотографироваться, а после фотосессии отпустили. Я в шоке: боксер нахулиганил, а полиция с ним фоткается", — добавила Данилова.

Ранее сообщалось, что Емельяненко проиграл бой блогеру. Менеджер бойца Никита Бурчак в мае 2022 года заявлял, что его подопечный лечится от алкогольной зависимости.