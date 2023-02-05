Американец разбил нос российскому ученику Емельяненко в чемпионском бою (видео)

Американец попросту издевался над россиянином в "клетке"

В ночь на воскресенье, 5 февраля, в Инглвуде (США) состоялся большой вечер смешанных единоборств Bellator 290, в соглавном событии которого состоялся чемпионский бой в среднем весе между американцем Джонни Эблином и российским претендентом Анатолием Токовым.

Поединок завершился убедительной победой Эблина единогласным решением судей — 50-45, 49-46, 49-46. Об этом сообщает пресс-служба Bellator в Twitter. Россиянин по сути выиграл только первую 5-минутку, затем на протяжении 20 минут американец доминировал в "клетке".

Таким образом, непобедимый Эблин провел первую защиту чемпионского пояса. На его счету 14 побед. Токов, который является учеником знаменитого российского бойца Федора Емельяненко, потерпел 3 поражение в карьере, имея в своем послужном списке 31 победу.

Видео боя Джонни Эблин — Анатолий Токов (смотреть с 56:36):

К слову, Емельяненко в главном бою шоу Bellator 290 проиграл нокаутом в первом раунде чемпиону в тяжелом весе Райану Бейдеру.

Ранее сообщалось, что украинский боец ММА Игорь Потеря добыл дебютную победу в UFC. На взвешивании украинец красиво обошел запрет на национальный флаг в лучшей лиге смешанных единоборств.