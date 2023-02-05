Американець розбив ніс російському учневі Ємельяненка у чемпіонському бою (відео)

Американець просто знущався з росіянина в "клітці"

У ніч на неділю, 5 лютого, в Інглвуді (США) відбувся великий вечір змішаних єдиноборств Bellator 290, у головному поєдинку андекарда якого відбувся чемпіонський бій у середній вазі між американцем Джонні Ебліном та російським претендентом Анатолієм Токовим.

Поєдинок завершився переконливою перемогою Ебліна одноголосним рішенням суддів — 50-45, 49-46, 49-46. Про це повідомляє пресслужба Bellator у Twitter. Росіянин по суті виграв лише першу 5-хвилинку, потім упродовж 20 хвилин американець домінував у "клітці".

Таким чином, непереможний Еблін провів перший захист чемпіонського поясу. На його рахунку 14 перемог. Токов, який є учнем знаменитого російського бійця Федора Ємельяненка, зазнав 3 поразки в кар’єрі, маючи у своєму послужному списку 31 перемогу.

Відео бою Джонні Еблін — Анатолій Токов (дивитися з 56:36):

До речі, Ємельяненко у головному бою шоу Bellator 290 програв нокаутом у першому раунді чемпіону у важкій вазі Раяну Бейдеру.

Раніше повідомлялося, що український боєць ММА Ігор Потеря здобув дебютну перемогу в UFC. На зважуванні українець красиво обійшов заборону на національний прапор у найкращій лізі змішаних єдиноборств.