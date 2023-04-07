"Ледь ходить, як зомбі": п’яний Ємельяненко влаштував дебош в аеропорту (відео)

Російський боєць продовжує зловживати алкоголем

Відомий російський боєць ММА Олександр Ємельяненко, якого нещодавно не пустили до ТРЦ, затримав виліт рейсу Єкатеринбург-Москва.

Про це повідомила блогер Анна Данілова, яка летіла тим самим літаком, що і спортсмен, передає e1.ru. Спортсмен помочився у публічному місці, погрожував охоронцю, проте поліція, яка приїхала на виклик, влаштувала з ним фотосесію. Олександра відпустили, а в літаку він поводився спокійно.

"Це був рейс "Уральських авіаліній". Є перехід, коли ви йдете із зали очікування до автобуса. Я йду сходами і чую, охоронець запитує: "Чоловік, а що ви там робили? Я тільки що бачив, як ви справили тут потребу". Я спочатку навіть не зрозуміла, хто це, тому що в боксі не тямлю.

Поки чекали співробітників поліції, всі стояли в автобусі з відчиненими дверима і слухали ці розбірки. Йому каже охоронець: "Ви там помочилися, так не можна. Зараз ви заплатите штраф". А він відповідає йому: "Йди ти на ***, я тебе зараз [поб’ю]" і заходить до автобуса", — розповіла дівчина.

Поліція замість штрафу влаштувала фотосесію із бійцем.

"Прийшли співробітники поліції, вивели його з автобуса. Почалася якась мила бесіда, вони перевірили документи й почали з ним фотографуватися, а після фотосесії відпустили. Я шокована: боксер нахуліганив, а поліція з ним фоткається", — додала Данілова.

Раніше повідомлялося, що Ємельяненко програв бій блогеру. Менеджер бійця Микита Бурчак у травні минулого року заявляв, що його підопічний лікується від алкогольної залежності.