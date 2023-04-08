Внук Мохаммеда Али нокаутировал соперника на турнире по ММА (видео)

Спортсмен все еще выступает на любительском уровне

В ночь на субботу, 8 апреля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборства от промоушена Professional Fighters League (PFL), в карде которого выступил внук легенды бокса Мохаммеда Али Бьяджо Али Волш (3-1). Кроме того, на этом турнире сенсационную победу одержала украинка Елена Колесник (8-5).

Бьяджо Али Уолш одержал свою вторую победу подряд в PFL. Об этом сообщает пресс-служба лиги в Twitter.

Внук величайшего боксера всех времен подрался в PFL во второй раз и снова оформил нокаут в первом раунде. Исайя Фигероа нахватался ударов от 24-летнего Бьяджо, и на второй минуте первого раунда рефери остановил поединок, зафиксировав победу Али Волша техническим нокаутом.

Примечательно, что Бьяджо пока не переходил в профи, хотя по популярности уже опередил многих профессиональных бойцов ММА. Все 4 боя в смешанных единоборства внук Мохаммеда Али провел в любителях.

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Напомним, дагестанский боец UFC отказался от россии. Спортсмен уже долгое время выступает за Великобританию.