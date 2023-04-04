Дагестанский боец UFC отказался от россии

Спортсмен не хочет ассоциироваться с рф

Дагестанский боец легчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев (10-0) обратился к руководству промоушена с необычной просьбой — он не хочет, чтобы его не называли уроженцем россии. Накануне боец UFC признался, что хочет побить президента рф владимира путина.

Соответствующий пост Мокаев разместил на своей странице в Twitter. Спортсмену не нравится, что UFC называл его место рождение россией.

"Мне это не нравится. Пожалуйста, просто оставьте напротив моего имени Дагестан во время следующего боя", – написал Мокаев.

Мокаев сейчас проживает в Великобритании и выходит на бои под флагом этой страны. На его счету 10 побед в профи при отсутствии поражений, один бой был признан несостоявшимся. В последнем поединке дагестанец победил Жафеля Фильо.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале на вечере UFC в Лас-Вегасе, где украинский боксер Василий Ломаченко сделал совместный снимок с российским бойцом, связанным с рамзаном кадыровым.

Напомним, украинский боец Игорь Потеря красиво обошел запрет на флаг в UFC, после чего добыл эффектную победу.

Ранее сообщалось, что российского бойца ММА убили в поезде Москва — Владикавказ.