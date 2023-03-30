Российская звезда UFC побил своего кота: сеть возмущена (видео)

Российский блогер, у которого есть контракт с UFC, похоже, надолго растерял любовь западных фанатов

Российский блогер Хасбулла Магомедов, известный в сети как Хасбик, опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором он бьет по голове и ушам своего кота. В 2022 году россиянин подписал контракт UFC, ведущим ММА-промоушеном мира, где также выступают и украинцы.

Об этом сообщает thesun. На кадрах видно, как Хасбулла дергал за уши свою любимую кошку "Барсика" и бьет беднягу. Также слышно, как он кричит, пока питомец съеживается от страха.

Подписчики Хасбика выразили негодование поведением 20-летнего блогера и звезды соцсетей. Многие восприняли поведение россиянина как крайне грубое, но поклонники также напомнили, что ранее Хасбулла многократно публиковал видео, на котором он ухаживает за любимцем.

В сети возмутились поступком блогера. Пользователи массово пишут Хасбику, что обижать беззащитных животных нельзя.

Да что с тобой не так?

Мучитель животных

Зачем ты мучал кошку?

Я любил Хасбуллу, пока не увидел, что он мучает кошку

В сети раскритиковали Хасбика за насилие над котом

Не мучай беззащитных животных

Нельзя мучать животных. Ты непрошенный гость в Торонто

Зачем ты ударил кошку?

В сентябре прошлого года Хасбулла, у которого свыше 8 млн подписчиков в Instagram, подписал пятилетний контракт с UFC на развитие медийных активностей. Хасбик получил всемирную известность благодаря своей детской внешности, связанной с генетической аномалией: его рост составляет 93 сантиметра, а вес — 18 килограммов.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале в UFC. На вечере ММА в Лас-Вегасе украинский боксер Василий Ломаченко сделал совместный снимок с российским бойцом, связанным с рамзаном кадыровым.

Напомним, украинский боец Игорь Потеря красиво обошел запрет на флаг в UFC.