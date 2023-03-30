Російська зірка UFC побив свого кота: мережа обурена (відео)
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Російський блогер, який має контракт з UFC, схоже, надовго втратив любов західних фанатів
Російський блогер Хасбулла Магомедов, відомий у мережі як Хасбік, опублікував у своїх соціальних мережах відео, на якому він б’є по голові та вухам свого кота. У 2022 році росіянин підписав контракт UFC, провідним ММА-промоушеном світу, де також виступають і українці.
Про це повідомляє thesun. На кадрах видно, як Хасбулла смикав за вуха свою улюблену кішку "Барсика" та б’є бідолаху. Також чути, як він кричить, поки домашній улюбленець зіщулюється від страху.
Підписника Хасбіка висловили обурення поведінкою 20-річного блогера та зірки соцмереж. Багато хто сприйняв поведінку росіянина як вкрай грубу, але шанувальники також нагадали, що раніше Хасбулла багаторазово публікував відео, на якому він доглядає за улюбленцем.
У мережі обурилися вчинком блогера. Користувачі масово пишуть Хасбіку, що ображати беззахисних тварин не можна.
У вересні минулого року Хасбулла, який має понад 8 млн підписників у Instagram, підписав п’ятирічний контракт з UFC на розвиток медійних активностей. Хасбік отримав всесвітню популярність завдяки своїй дитячій зовнішності, пов’язаній із генетичною аномалією: його зріст становить 93 сантиметри, а вага — 18 кілограмів.
Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал в UFC. На вечорі ММА у Лас-Вегасі український боксер Василь Ломаченко зробив спільний знімок із російським бійцем, пов’язаним із рамзаном кадировим.
Нагадаємо, український боєць Ігор Потеря красиво обійшов заборону на прапор в UFC.