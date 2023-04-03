"По туловищу и голове": Боец UFC признался, что хочет отдубасить путина (видео)

Спортсмен рассказал, что сделал бы в поединке с главой кремля

Американский боец UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон рассказал о желании избить президента рф владимира путина, развязавшего полномасштабную войну в Европе.

Соответствующий комментарий Ковингтона доступен на странице OutKick в Twitter. Он отметил, что за свою свободу побил бы главу кремля, который распространяет "коммунистическое д""ьмо" в США.

"Я бы бил ему по туловищу и голове. Дубасил бы до тех пор, пока это было бы возможно. Мне не нравится все это коммунистическое д**ьмо в США. Люблю свою свободу", — заявил Ковингтон.

35-летний Колби провел 20 боев в профи, в которых уступил лишь трижды. В своем последнем поединке Ковингтон разделался с Хорхе Масвидалем единогласным решением судей. Это произошло на шоу UFC 272 в марте 2022 года.

Ранее украинский боксер Александр Усик рассказал, что сделал бы с путиным при встрече.

Напомним, грузинский боец UFC Мераб Двалишвили заявил перед боем с россиянином Петром Яном, что ему важно побить его. В итоге грузин добыл эффектную победу по итогам трех раундов.