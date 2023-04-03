"По тулубу та голові": Боєць UFC зізнався, що хоче віддубасити путіна (відео)

Спортсмен розповів, що зробив би у поєдинку із главою кремля

Американський боєць UFC у напівсередній вазі Колбі Ковінгтон розповів про бажання побити президента росії володимира путіна, який розв’язав повномасштабну війну в Європі.

Відповідний коментар Ковінгтона доступний на сторінці OutKick у Twitter. Він зазначив, що за свою свободу побив би голову кремля, який розповсюджує "комуністичне л*йно" у США.

"Я би бив йому по тулубу і голові. Дубасив би доти, поки це було б можливо. Мені не подобається все це комуністичне л*йно в США. Люблю свою свободу", — заявив Ковінгтон.

35-річний Колбі провів 20 боїв у профі, в яких поступився лише тричі. У своєму останньому поєдинку Ковінгтон впорався з Хорхе Масвідалем одноголосним рішенням суддів. Це сталося на шоу UFC 272 у березні 2022 року.

Раніше український боксер Олександр Усик розповів, що зробив би з путіним під час зустрічі.

Нагадаємо, грузинський боєць UFC Мераб Двалішвілі заявив перед боєм із росіянином Петром Яном, що йому важливо побити його. У результаті грузин здобув ефектну перемогу за підсумками трьох раундів.