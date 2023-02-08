Закрив би путіна в бункері, а скабеєву нехай лоскочуть: Усик побув у ролі Гаррі Поттера

Чемпіон світу з боксу розповів, як би використав чарівні заклинання

Знаменитий український боксер Олександр Усик пожартував, що від російських новин рятує свята вода. А також розповів, як би застосував магічні заклинання, якби закінчив Гоґвортс.

Боксер відчув себе Гаррі Поттером під час інтерв’ю на своєму YouTube-каналі Usyk17.

- Закляття, яке відчиняє будь-які двері.

- Я можу сказати, які б двері зачинив. Я б бункер путіна закрив, щоб він ніколи в житті не відкривався.

- Заклинання, що скручує язик у трубочку.

- Застосував би до якогось пропагандиста, соловйову крутнув би язик.

- Нестерпне лоскотання.

- Я б так зробив двом дівчатам – симоньян та скабеєвій, нехай їх хтось лоскоче.

- Закляття, коли людина все забуває.

- Я б до багатьох наших людей застосував, щоб вони не пам’ятали цей жах, який пережили. Щоб вони надалі не згадували те, що сталося з нами.

- Заклинання, яке відправляє щось куди завгодно.

- Я б так підняв рашку і кудись за океан кинув, щоб вони подалі від нас були, туди в Америку, між Пуерто-Ріко — хай вони там між собою "двіж" створюють.

- Проникнення в голову людини, щоб дізнатися її думки.

- Я б заліз у голову путіну. Цікаво було б дізнатися, що він відчуває, коли знищує цілі міста. Що ним рухає?

Раніше Усик сказав, що залишається вірним Московському патріархату. Крім того, чемпіон порівняв росію з Третім Рейхом. І поцікавився у росіян, чому в православній країні не поховають вбивцю царя.