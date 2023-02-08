Закрыл бы путина в бункере, а скабееву пускай щекочут: Усик побыл в роли Гарри Поттера

Чемпион мира по боксу рассказал, как бы использовал волшебные заклинания

Знаменитый украинский боксер Александр Усик пошутил, что от российских новостей спасает святая вода. А также рассказал, как бы применил магические заклинания, если бы закончил Хогвартс.

Боксер почувствовал себя Гарри Поттером во время интервью на своем YouTube-канале Usyk17.

- Заклятие, которое открывает любую дверь.

- Я могу сказать, какие бы двери закрыл. Я бы бункер Путина закрыл, чтобы он никогда в жизни не открывался.

- Заклинание, скручивающее язык в трубочку.

- Применил бы к какому-нибудь пропагандисту, соловьеву крутанул бы язык.

- Невыносимое щекотание.

- Я бы так сделал двум девушкам – симоньян и скабеевой, пусть их кто-то щекочет.

- Заклятие, когда человек все забывает.

- Я бы ко многим нашим людям применил, чтобы они не помнили этот ужас, который пережили. Чтобы они в дальнейшем не вспоминали это случившееся с нами горе.

- Заклинание, которое отправляет что-то куда угодно.

- Я бы так рашку поднял и куда-то за океан кинул, чтобы они подальше от нас были, туда в Америку, между Пуэрто-Рико — пусть они там между собой движ создают.

- Проникновение в голову человека, чтобы узнать его мысли.

- Я б залез в голову путину. Интересно было бы узнать, что он чувствует, когда уничтожает целые города. Что им движет?

Ранее Усик сказал, что остается верным Московскому патриархату. Кроме того, чемпион сравнил россию с Третьим Рейхом. И поинтересовался у россиян, почему в православной стране никак не похоронят убийцу царя.