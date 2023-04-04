Дагестанський боєць UFC відмовився від росії

Спортсмен не хоче асоціюватися з рф

Дагестанський боєць найлегшої ваги UFC Мухаммад Мокаєв (10-0) звернувся до керівництва промоушена з незвичайним проханням — він не хоче, щоб його не називали уродженцем росії. Напередодні боєць UFC зізнався, що хоче побити президента рф володимира путіна.

Відповідний пост Мокаєв розмістив на своїй сторінці у Twitter. Спортсмену не подобається, що UFC називав його місце народження росією.

"Мені це не подобається. Будь ласка, просто залиште навпроти мого імені Дагестан під час наступного бою", — написав Мокаєв.

Мокаєв зараз проживає у Великій Британії й виходить на бої під прапором цієї країни. На його рахунку 10 перемог у профі при відсутності поразок, один бій був визнаний таким, що не відбувся. В останньому поєдинку дагестанець переміг Жафеля Фільо.

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал на вечорі UFC у Лас-Вегасі, де український боксер Василь Ломаченко зробив спільний знімок із російським бійцем, пов’язаним із рамзаном кадировим.

Нагадаємо, український боєць Ігор Потеря красиво обійшов заборону на прапор в UFC, після чого здобув ефектну перемогу.

Раніше повідомлялося, що російського бійця ММА вбили у поїзді Москва — Владикавказ.